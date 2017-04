Cristiano Ronaldo non ha preso bene la sconfitta contro il Barcellona, e ha sfogato la propria rabbia nei confronti della compagna Georgina Rodriguez. L'ereditiera, attuale ragazza della stella del Real Madrid, aveva infatti già organizzato prima del fischio di inizio una festa post-clàsico per celebrare la vittoria (data per scontata) contro i blaugrana.



La festa ideata con troppo anticipo non ha portato bene ai blancos, che hanno perso per 3-2 all'ultimo minuto, con un altro gol di Messi arrivato in pieno recupero, mentre CR7 è rimasto a secco.



A quanto riporta la stampa portoghese, l'attaccante del Real, facendo leva sulla scaramanzia, ha criticato la propensione agli eventi di Georgina, vietandole di organizzare ulteriori feste in programma dopo le partite, prima che queste siano ancora state giocate.