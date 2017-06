Prima l’indiscrezione della stampa portoghese, poi la conferma di quella spagnola e il trambusto sulle lavagne dei bookmaker. Cristiano Ronaldo sta seriamente valutando l’idea di lasciare il Real Madrid e di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera dopo otto anni passati con i Blancos. Il disappunto per le accuse di frode fiscale è solo l’ultimo capitolo di una riflessione che dura da mesi e che per i quotisti d’oltremanica potrebbe portarlo nuovamente al Manchester United, la squadra che lo ha reso grande. La progressione dei Red Devils nelle scommesse sulla squadra di CR7 nella prossima stagione è impressionante: in tarda mattinata, dopo i rumours diffusi da “A Bola” e “Marca”, lo United, riporta Agipronews, è passato da 8,00 a 5,50 sulle lavagne inglesi, taglio che è arrivato a una escalation nel primo pomeriggio. In poco meno di un’ora, subito dopo pranzo, l’offerta per il ritorno di Ronaldo al Manchester è scesa progressivamente a 5,00, poi a 4,00, fino alla fatidica soglia del 3,00 e all’attuale 2,75 su Skybet, che dà ai tifosi concretissime speranze. A progredire in tabellone è anche il Paris Saint Germain, la cui offerta è crollata a 6,00 (da 15,00), mentre si alza inesorabilmente quella del Real: la conferma di Ronaldo a Madrid è passata da 1,17 a 1,62.