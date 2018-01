Dal canto suo, il club nerazzurro è sereno e non teme di perdere il proprio capitano. Anche perché la- Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi,– anche se il francese resta un punto fermo per Zidane – per "aiutare" i nerazzurri a sostituire Icardi in così pochi giorni. Trattativa complessa, articolata, al limite dell'impossibile nel mese di gennaio. Senza scordare che il club, l’agente-moglie Wanda e i procuratori Pino Letterio e Ulisse Savini hanno- Intanto questa sera la squadra di Spalletti è impegnata nell'anticipo di campionato sul campo della Fiorentina. Anchee per adesso la concentrazione è totalmente fissata a Firenze. Dopo Bologna, Atalanta, Spal e Sassuolo, Federico vuole lasciare il segno contro una big. Non va in gol da oltre un mese (3 dicembre) e ha una voglia matta di andare in vacanza felice., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com