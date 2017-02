Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto degli infortunati in vista della sfida Champions contro il Napoli: "Arriviamo molto bene a questa sfida, visto che abbiamo avuto molto tempo per lavorare. Queste partite non mi piacciono, per me è un campo molto complicato. Sappiamo di dover faticare ma stiamo benissimo fisicamente. Le voci su un nuovo portiere? Keylor sta bene, non pensa a ciò che succederà in futuro. Gli infortunati? Modric e Carvajal sono pronti per essere convocati, vedremo se giocheranno. Bale disponibile nel ritorno col Napoli? Spero prima, onestamente. Sta già facendo quasi tutto sul campo, sta bene ma gli manca l'allenamento con la squadra. Isco? Il suo futuro lo deciderà il club insieme a lui. Per me è un giocatore fondamentale e lavora molto bene, mi piace".