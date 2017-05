Nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Champions, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha risposto anche alle domande sul suo futuro. Non è certo infatti che il francese rimanga in panchina qualora non conquistasse alcun titolo.



Ecco le dichiarazioni riportate dal Mundo Deportivo: "Risponderò a modo mio. Quello su cui sono concentrato ora, è la partita di domani contro l'Atletico e quella di sabato. Cosa succederà dopo non lo sapete né voi né io, e non mi interessa".