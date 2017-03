Il tecnico del, Zinedine, ha parlato alla. Ecco le sue dichiarazioni:"Lo sappiamo, ma giocheremo 11 contro 11. L'ambiente è bello, sarà una motivazione in più per noi. E' uno stadio bollente, a noi piacere giocare in scenari come questi, sarà una gara difficile per le due squadre, non per una"."All'inizio giocammo bene, ma arrivò il loro gol. Continuando a segnare poi sono arrivati i gol, domani proveremo a fare lo stesso".? "Noi sempre scendiamo in campo per giocare, faremo la nostra partita, giocando a calcio come sappiamo. Tenteremo di vincere, non di gestirla, sapendo che soffriremo"."No, per niente. Però è la vita, è bella per questo. Faccio quello che mi piace, ho lavorato tanto per arrivare qui e sono contento. Domani giochiamo in un campo che a tutti piace giocare, un campo dove la gente supporta la squadra, dobbiamo godercela"."Questo è il football, succede. Non sono preoccupato"."No, ognuno la pensa in un modo, sono contento di avere quasi tutti a disposizione, domani vedremo come giocheremo"."L'hai detto, quando vinci così fuori casa ti dà carica. Poi hanno vinto contro la seconda, questo ti dà la forza"."Sì, l'ho detto. Dobbiamo essere intensi, soffriremo e dovremo lasciare tutto in campo. Servirà anche tecnica, non basta intensità, bisognerà giocare a calcio"."Siamo su entrambe, pensiamo di vincere entrambe, ma siamo il Real Madrid, dobbiamo vincere sempre, non posso dare preferenze"."Loro inizieranno con tanta intensità, lo sappiamo. Devono segnare. Loro possono giocare in ogni maniera, pressano bene, hanno giocatori forti in contropiede, ma sono una grande squadra e possono farci male"."No, non sono preoccupato, affrontiamo una buona squadra, ma siamo abituati a giocare con grandi squadre. Domani ci saranno tanti bravi giocatori in campo, ma anche noi abbiamo una bella squadra e possiamo fare belle cose"."Sicuramente, ma ci sono momenti in una stagione così, mi tengo le cose che abbiamo fatto e pensiamo a domani"."No, la mentalità è sempre più importante. L'importante è avere l'attitudine giusta".. "Sì, non è mai facile. Nulla è facile qui. E' un campo con i tifosi che spingono la squadra, è molto bello, ma è bello anche per i rivali che ci giocano":"Sappiamo che domani sarà una gara difficile, come sempre in Champions. Lo sappiamo. Siamo pronti comunque per affrontare questa gara di ritorno"