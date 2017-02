Zinedine Zidane, dopo l'allenamento del Real a Valdebebas, ha parlato della sfida di Champions con il Napoli. "Sappiamo che il nostro avversario è forte: abbiamo il 50 percento di possibilità di vincere". Grande rispetto per gli azzurri, insomma: "La gara d'andata sarà fondamentale, non dobbiamo concedere gol: siamo pronti e concentrati. Sarri? Sta facendo benissimo: il Napoli è reduce da una striscia positiva molto lunga", Diciotto risultati utili consecutivi. "Ma giocheremo in casa e siamo fiduciosi: possiamo vincere". Poi, un annuncio importante: "Bale sta bene. E' tornato in gruppo da una settimana ed è disponibile: domani vedrete se sarà convocato".