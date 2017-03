L'Italia di Ventura vince una delicatissima sfida contro l'Albania che permette agli azzurri di restare a pari punti con la Spagna nel girone G di qualificazione per i prossimi Mondiali. Da segnalare, oltre alla vittoria, c'è anche un curioso dato statistico: il commissario tecnico della Nazionale, infatti, non ha operato nessuna sostituzione in tutti i 90' minuti di gioco.



INDIETRO NEL TEMPO - Per trovare un'altra partita dell'Italia senza sostituzioni bisogna tornare indietro di quasi trent'anni, al match del 1990 vinto in trasferta dagli azzurri contro Cipro per 4-0. L'ultimo precedente interno, invece, è ancora più lontano nel tempo: nel 1983 gli azzurri di Bearzot uscirono sconfitti per 3-0 contro la Svezia dal San Paolo di Napoli e anche in quell'occasione il commissario tecnico non operò nessun cambio, con la differenza, però, del risultato finale.



290 PARTITE SENZA PRECEDENTI - Il dato statistico è ancora più impressionante se confrontato con la Serie A; nelle ultime 290 partite, infatti, non c'è mai stato un match senza sostituzioni. In questa stagione in cinque occasioni gli allenatori hanno operato solo un cambio, di cui due nei minuti finali: Luciano Spalletti, infatti, alla 15esima, nel derby di Roma, ha sostituito Bruno Peres al 93' per inserire Juan Jesus; mentre alla 25esima Gasperini ha tolto il Papu Gomez per inserire Cristante al 90' nella partita tra Atalanta e Crotone. Un Ventura da record, insomma, che ha lasciato la sua firma statistica su una partita che, per quanto importante in chiave Mondiale, sarebbe stata velocemente archiviata.