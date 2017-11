Stefano Mazzoni, medico sociale del Milan, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati rossoneri: Lucas Biglia, dopo una sindrome influenzale, è nuovamente a disposizione di Mister Gattuso, così come Davide Calabria e Ignazio Abate, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni e si sono allenati con il resto del gruppo.



DA BORINI A CALHA - Fabio Borini, invece, ha un problema alla caviglia sinistra: la sua situazione verrà monitorata di giorno in giorno, per determinare se potrà essere convocato per la trasferta di Benevento. Infine Hakan Calhanoglu: il turco ha avvertito un problema al polpaccio destro durante l'ultimo allenamento, ma per valutarne l'entità serviranno 48 ore.