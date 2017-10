Doveva essere un giorno importante per la Catalogna, ma il giorno del Referendum per l'indipendeza procalamato dal governo della regione e mai legittimato dal governo centrale di Madrid non è iniziato al meglio. Tanti sono già stati gli scontri fra gli agenti della Guardia Civil spagnola e i cittadini catalani che si stanno recando alle urne per votare.



10.15 - Come riportato da Ansa Agenti della Guardai Civil in tenuta anti-sommossa sono intervenuti nel seggio di Sant Julia de Rumis a Girona dove alle 9.15 era previsto dovesse votare il presidente catalano Carles Puigdemont. Gli agenti spagnoli hanno allontanato la stampa e usano la forza per spostare la folla di cittadini concentrati a protezione del seggio. Un'anziana è stata ferita (foto twitter) nell'irruzione della polizia spagnola nel collegio Freire del quartiere di Roquetes a Barcellona.



09.30 - Le operazioni di voto sono iniziate in diversi collegi elettorali che hanno potuto aprire alle 9. In molti seggi sta intervenendo la polizia spagnola con i Mossos de Esquadra subito in azione nonostante migliaia di persone si siano concentrate in tutto il paese davanti ai seggi difesi dai trattori del sindacato dei Contadini catalani.