Si arricchisce di un nuovo capitolo l'affare Reina. La permanenza del portiere al Napoli ora è messa in discussione da una mancata iscrizione: quella dei suoi figli - come racconta l'edizione odierna de Il Mattino - in una scuola del quartiere Vomero dove i termini per l'iscrizione per la prossima stagione scolastica sono ormai scaduti da circa due mesi.

Un dato che sottolinea la grande incertezza sul futuro di Reina, con De Laurentiis che continua a sondare, attraverso i suoi uomini mercato, anche altri profili per il futuro dei pali azzurri