Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Pepe Reina resta ai minimi storici. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel corso delle ultime ore non si è ridotto il gap tra le parti sul rinnovo, con la distanza economica che resta quasi incolmabile al momento. Reina, allora, potrebbe iniziare con il contratto in scadenza nel giugno 2018 la prossima stagione o decidere di andar via subito, ma accettando le condizioni del Napoli che non lo cederà a titolo gratuito.



Le alternative a Reina già studiate in casa Napoli sono: Cragno del Cagliari, Leno del Bayer Leverkusen e Neto della Juventus.