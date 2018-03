Pepe Reina sarà un nuovo portiere del Milan dal primo luglio. Il portiere spagnolo - secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio - nella giornata di lunedì ha svolto le visite mediche e i primi test propedeutici alla firma del contratto biennale (con opzione per la terza stagione). Dopo aver provveduto a informare il Napoli dell’esistenza della trattativa col portiere classe 1981, il Milan ha accelerato nelle scorse settimane per definire l’affare che diventerà ufficiale da luglio, quando il contratto sarà depositato in Lega. Ora spetta al Napoli cercare l’erede di Pepe Reina: la caccia al nuovo numero uno è già iniziata.



PISTE ESTERE - Il direttore sportivo Giuntoli, in accordo col presidente Aurelio De Laurentiis, sta sondando diverse piste. Quattro su tutte: due portano all’estero, in Germania per Bernd Leno e in Spagna per Sergio Rico, due in Italia per Mattia Perin e Alex Meret. L’estremo difensore tedesco è sicuramente in pole position. Classe 1992, Leno è il portiere titolare del Bayer Leverkusen e ha grande esperienza internazionale. “Futuro? Non so cosa succederà in estate. Tutti sanno che qui al Bayer mi sento come a casa e mi sento identificato con questo club per il suo modo di giocare. D'altronde vesto questa maglia da 7 anni. Napoli? Mi hanno cercato questa estate, ma il club non mi ha voluto cedere”, ha dichiarato oggi Leno. Sondaggi in corso, il Bayer chiede 28 milioni di euro per il proprio portiere. Il Napoli è disposto a spendere, ma circa 20 milioni. Un altro profilo internazionale seguito da Giuntoli porta a Sergio Rico, portiere classe 1993 del Siviglia di Vincenzo Montella. Titolare inamovibile degli andalusi, sotto contratto fino al 2019. È il nome nuovo, ma il Siviglia è bottega cara: 25 milioni la valutazione del portiere.



PERIN E MERET - Due, invece, i profili seguiti in Italia da Giuntoli. Uno è quello di Mattia Perin, protagonista di una stagione al di sopra delle aspettative con la maglia del Genoa. Il direttore generale del Grifone Perinetti a Radio Kiss Kiss ha aperto alla sua cessione al Napoli ieri: “Domande di Giuntoli per Perin? Nella settimana della gara si pensa solo al match. Ci sono ottimi rapporti con il Napoli, non so cosa succederà. Noi vorremmo tenerlo perché incarna l’anima del Genoa, però capisco che un giocatore abbia la voglia di misurarsi in competizioni come la Champions League, quindi si vedrà. Abbiamo sempre trattato con grande serenità e collaborazione. Un giorno il Napoli scoprirà le sue carte e vedremo cosa sarà opportuno fare”. Un’apertura importante del Genoa, che chiede circa 20 milioni per il classe 1992. Prezzo destinato a salire in caso di rinnovo: le parti sono al lavoro. L’altra candidatura è quella di Alex Meret, di proprietà dell’Udinese ma in prestito alla Spal. Dei quattro è quello che convince meno perché considerato ancora acerbo, seppur di grande prospettiva. Il classe 1997 al Corriere dello Sport ha dichiarato: “Il Napoli ha un debole per me? Le notizie e certe voci arrivano. Mi fa piacere essere preso in considerazione, specie trattandosi di un club così importante. Oggi ho in testa solo la Spal, il futuro si vedrà”. La caccia al dopo Reina è aperta.



