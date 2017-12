Come svela l'edizione odierna di Repubblica, ci potrebbe essere un valzer di portieri già nel prossimo mese di gennaio, con Milano snodo chiave: "Il Psg proverà a prendere subito Donnarumma, visto che un posto verrà liberato da Trapp" Il Milan, se non riuscirà a tenerselo, proverà a concretizzare la trattativa con Reina, in scadenza di contratto e già bloccato da tempo dai rossoneri". Quindi: "Il giro quindi sarebbe questo: Gigio al Psg, Reina al Milan e Perin al Napoli. De Laurentiis ha individuato nel portiere del Genoa il profilo giusto per sostituire Reina. E il Genoa virerà su Skorupski. Se la situazione di Donnarumma diventasse ingestibile, il Milan dovrà arginare l’emergenza: difficile si punti su Storari, è viva l’idea Marchetti vista l’impossibilità di anticipare l’arrivo di Reina [...] possibile che i rossoneri bussino al Genoa proprio per quel Perin che è nei piani già quasi operativi di De Laurentiis"