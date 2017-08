Il Paris Saint-Germain vuole Pepe Reina, lo spagnolo può giocare in Champions League visto che ha disputato il playoff con il Napoli contro il Nizza? La risposta è sì. Il regolamento Uefa parla chiaro "un calciatore non può disputare le competizioni UEFA per club (UEFA Champions League e UEFA Europa League, esclusa la Supercoppa UEFA) con due maglie diverse, ma può giocare per un club nel primo secondo e terzo turno preliminare e/o negli spareggi di UEFA Champions League o UEFA Europa League e poi giocare con un altro a partire dalla fase a gironi di entrambe le competizioni".