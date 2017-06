Secondo quanto rivelano i colleghi della RAI, c'è una novità importante sul futuro di Pepe Reina: il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis proverà a riavvicinarsi al portiere spagnolo dopo le frizioni dei giorni scorsi. Per Pepe c'è pronta la proposta di una spalmatura del suo ingaggio e con tanto di prolungamento, con un'offerta da 2 milioni netti fino al 2019. Se non dovesse arrivare l'accordo, si punterà su Neto, prima scelta che Szczesny è pronto ad accasarsi alla Juve. Se invece lo spagnolo dovesse restare, si punterà su un giovane. Offerti 10 milioni per Meret dell'Udinese. Pavoletti, invece, non vuole essere inserito nell'operazione: non gradirebbe la destinazione friulana