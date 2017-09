Dopo le tentazioni estive, Pepe Reina è tornato leader e protagonista del Napoli. Il Mattino rivela quanto accaduto negli spogliatoi dopo la vittoria sul Bologna: "Pareva che non dovevano rivedersi più, Pepe Reina e gli altri azzurri. Dopo la gara con l’Atalanta quel pianto nel giro di campo sembrava un addio. Anzi per molti era un addio. Macché, ha asciugato alla svelta quelle lacrime e si è subito messo a capo di quella squadra pazzesca che si è messa in testa di voler vincere il campionato. «Mo’ non ci dobbiamo più fermare», ha urlato nello spogliatoio del Dall’Ara. Una carica particolare, di chi sa bene che questa vittoria è figlia della sofferenza".