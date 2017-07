Questa sarà, in casa Napoli, anche la settimana determinante per porre fine allo spinoso caso legato a Pepe Reina. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, finora non ci sarebbero stati contatto tra Aurelio De Laurentiis ed il portiere spagnolo anche se la dirigenza azzurra sta studiando un tipo di accordo che possa essere soddisfacente per le parti. Il Napoli potrebbe proporre a Reina il rinnovo di un altro anno, fino al 2019. Ma, al momento, si tratta soltanto di un’ipotesi, resta da capire se Reina poi sarà disposto ad accettare una simile soluzione che non gli porterebbe alcun vantaggio a livello economico, nel senso che la proposta sarebbe quella di spalmare l’ingaggio attuale, 2,5 milioni di euro, in due anni. La situazione sarà valutata nelle prossime ore anche con il manager di Reina, Manuel Garcia Quilon, ed il ds azzurro Cristiano Giuntoli