Il rapporto tra Gigio Donnarumma ed il Milan è sempre più prossimo a terminare. Per questo motivo il direttore dell’area tecnica Massimiliano Mirabelli si è precipitato prima a “blindare” Pepe Reina in scadenza con il Napoli. Ieri Reina ha trascorso la giornata a Milano dove in mattinata svolto le prime visite mediche mentre nel pomeriggio ha visionato, accompagnato dalla moglie Yolanda Ruiz, alcuni appartamenti. Il vice di Reina dovrebbe essere il baby (classe 2000) Alessandro Plizzari. Ovviamente Reina non viene al Milan per fare (per un ingaggio di 3-3,5 milioni di euro netti a stagione) il vice di nessuno.