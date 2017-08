Il passaggio di Reina al Psg, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, resta un'ipotesi remota, perché a campionato iniziato, sarà difficile, per il Napoli ingaggiare un portiere di livello.

Già dal pomeriggio c’è un’indiscrezione che parla di un interessamento del Paris Saint-Germain per il portiere spagnolo del Napoli: la società francese sarebbe disposta a pagare ben otto milioni di euro il cartellino e garantirebbe al calciatore uno stipendio di 4 milioni per due anni.