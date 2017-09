Fioccano voti altissimi per Pepe Reina grazie a molte parate e ad un rigore neutralizzato a Toornstra.



Corriere dello Sport 7,5: "Dopo la Spal, che prodezze: para il rigore e dice no a Vilhena. Non fa riaprire il match, i suoi gesti vanno premiati".



Corriere della Sera 7,5: "A Ferrara ha toppato, checchè ne dica il suo allenatore: stavolta è un gigante, rigore parato e almeno tre volte provvidenziale".



Tuttosport 7: "Festeggia con un’ottima prestazione la 160ª presenza nelle competizioni per club Uefa. Si prende gli applausi del San Paolo parando un rigore a Toornstra".



Repubblica 7: "Si riscatta in Champions parando un calcio di rigore e mostrando molta più sicurezza tra i pali. Incolpevole sul gol subito".



Gazzetta dello Sport 7: "Lo spagnolo cancella in una solaserata dubbi e le critiche di Ferrara. Para il rigore e respinge un paio di conclusioni ravvicinate".



Il Mattino 7: "In divisa verde luna. Primo tempo con una parata a terra e un rinvio sbagliato. Subito impegnato nella ripresa dalle conclusioni di Berghuis e El Ahamdi. Salti di gioia dopo avere parato il rigore di Toornstra sul 2-0. Poi sventa un’altra conclusione di Berghuis deviata da Vilhena. Le critiche non lo toccano, ha il fisico per reggerle. In Champions torna protagonista. Si arrabbia per il gol preso nel recupero".



