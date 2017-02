Fino a lunedì la Fiorentina va avanti con Paulo Sousa, dopo si vedrà. Il destino del tecnico portoghese sembra essere legato a quello della partita contro i granata, anche se non è facile trovare per la società viola un traghettatore, ovvero uno che possa portare a termine la stagione per poi passare la mano ad uno che gli succeda sulla panchina.



​La Nazione scrive sul fatto che potrebbero esserci Reja e Stramaccioni in lizza, oltre all'allenatore della Primavera gigliata, Guidi. Mentre per il futuro il quotidiano fiorentino fa i nomi di Giampaolo, Sarri, Maran, Semplici, Donadoni. L’ultima candidatura in ordine di tempo è però quella di Claudio Ranieri, che si è appena lasciato con il Leicester.