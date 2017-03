Nella storia del calcio europeo a 18 anni. Il più giovane a vincere un Europeo, facendolo da assoluto protagonista, con tanto di gol nei quarti di finale per il suo Portogallo contro la Polonia: un pallone tra i piedi, trattato con classe, e il premio di miglior giovane della manifestazione tra le mani. Un estate da sogno quella di Renato Sanches: i suoi coetanei erano alle prese con gli esami di maturità, il classe '97, al fianco di Cristiano Ronaldo, Pepe e Moutinho, era impegnato a scrivere la storia. La penna in mano, a maggio, l'aveva presa anche lui: non per rispondere alle domande di una complicata terza prova, ma per porre la firma sul contratto che di fatto lo lega al Bayern Monaco fino al giugno 2021.



E POI? - 35 i milioni di euro sborsati dal club bavarese al Benfica, più altri 45 da tirare fuori al raggiungimento di determinati obiettivi nei prossimi anni. Scippato al Manchester United, che sembrava in netto vantaggio, la stagione di Renato Sanches non sta andando secondo i piani. Prima le voci e i rumors legati alla sua età (24 anni e non 18), poi... poi il campo, l'unica cosa che conta per un calciatore. Da nuovo Seedorf a panchinaro del Bayern di Ancelotti, tra i maestri, tra l'altro, dell'olandese: titolare all'inizio, riserva ora. In Bundes non scende in campo dall'inizio dal primo ottobre, quando all'Allianz Arena finì1-1 con il Colonia. Vero, è difficile scalzare Vidal, Thiago Alcantara, Xabi Alonso, Kimmich e, all'occorrenza, anche il vecchio Lahm, ma con quell'esuberanza vista in Francia sembrava davvero tutto possibile; invece il portoghese ha sempre visto i compagni dalla panchina, salvo una apparizione in Coppa di Germania dall'inizio e due, a qualificazione già acquisita, in Champions League.



E ORA? - In Germania si rincorrono voci di una sua possibile cessione, anche in prestito. Ma il Bayern non vuole perdere un investimento importante, senza gol e senza assist in 19 presenze, anche perché Ancelotti ha da poco dichiarato: "Non ho mai visto nessuno come lui". 20 anni ad agosto, ha ancora tempo per prendersi quello che è suo, il futuro. Non sedendosi, però, sul recente passato, altrimenti la polvere della panchina nasconderà la purezza del suo talento, della sua classe e della sua forza. E di quel premio Golden Boy di Euro 2016...



@AngeTaglieri88