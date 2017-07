Il Milan pensa a Renato Sanches come rinforzo per il centrocampo. E dopo le dichiarazioni di Karl-Heinz Rummenigge e Carlo Ancelotti, oggi un'apertura importante è arrivata dallo stesso centrocampista portoghese. Ecco le sue parole alla Bild: "Non sono contento del mio primo anno al Bayern Monaco, naturalmente vorrei giocare di più. Per questo motivo mi piacerebbe cambiare e trasferirmi in un club dove posso avere più spazio: sono giovane, voglio e devo giocare tanto. Il Milan è un'opzione interessante, se i club troveranno l'accordo mi piacerebbe andarci. Ora penso solo a giocare e penso che sia più facile farlo a Milano piuttosto che a Monaco. Adesso - ha continuato il classe '97 - sono impegnato nella torunée in Asia col Bayern. Non appena torneremo a Monaco avremo una riunione col club e spero troveremo una soluzione".



LA SITUAZIONE - Il profilo di Renato Sanches piace molto ai rossoneri, come dimostrano le parole di Vincenzo Montella di qualche giorno fa: "Sicuramente è un ragazzo di prospettiva e di qualità". Il Milan accoglierebbe l'ex Benfica in prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre il Bayern è disposto a lasciar partire il giocatore solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo, per una cifra totale superiore ai 40 milioni di euro. Ora, però, le parole di Renato Sanches possono dare un'accelerata importante all'affare, con un assist al club di corso Aldo Rossi che può arrivare da Jorge Mendes, agente del classe '97 e di André Silva, attaccante arrivato in quest'estate alla corte di Montella.