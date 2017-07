Tanti colpi, ben 10, e la sensazione che l'opera non sia ancora completata. Il Milan non si ferma a Bonucci e Biglia, vuole fortemente un attaccante in grado di spostare gli equilibri e i nomi sono quelli di Aubameyang, Morata, Belotti e Kalinic. Riflettori sul reparto offensivo ma non solo, perchè potrebbe arrivare un nuovo innesto anche a centrocampo.



IDEA SANCHES - Dal giorno della finaledi Champions League giocata a Cardiff, Fassone e Mirabelli hanno aperto un canale forte con Jorge Mendes. Esiste un rapporto di stima reciproca che ha portato all'arrivo di Andrè Silva ma anche la possibilità di tornare a parlare nel breve periodo. Le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione confermano quelle emerse in giornata dal Portogallo: il noto agente di Cristiano Ronaldo, nei giorni scorsi, ha proposto Renato Sanches. Lunghe trecce come il primo Seedorf, classe 1997 e campione d'Europa con il Portogallo nel 2016. Un concentrato di forza ed esplosività, un talento vero che però non sta trovando spazio nel Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. Al Milan il profilo piace molto, un'idea presa in considerazione seppur di difficile realizzazione.



DISTANZA CON IL BAYERN MONACO - Nella riunione fatta con i collaboratori, Mirabelli ha promosso e caldeggiato l'eventuale acquisto di Renato Sanches. Ma esistono delle difficoltà, che non hanno permesso di aprire una vera e propria trattativa con il Bayern Monaco. Prima di tutto i costi, molto elevati: i bavaresi avevano sborsato, solo una estate fa, ben 35 milioni più altri 10 di bonus su obiettivi facilmente raggiungibili per strapparlo al Benfica. Non si è ancora entrati nei dettagli sulle cifre, ma il Milan ha fatto sapere di essere interessato solo ad un prestito oneroso biennale con diritto di riscatto. Una formula che non ha trovato una apertura da parte dei tedeschi e, di fatto, la situazione è piuttosto fredda al momento. Il Milan resta in attesa e confida nel lavoro di Jorge Mendes, nuovo alleato anche nel possibile affare Renato Sanches.