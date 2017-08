La speranza rimane. E la strategia della cautela, del silenzio si è resa necessaria attorno all'affare Renato Sanches: il Milan si augura di riuscire a strappare il sì del Bayern Monaco nei prossimi giorni per questo centrocampista pagato 40 milioni più oltre 20 di bonus solo un anno fa, quella valutazione diventata un problema anche nell'incastro della formula (prestito con diritto di riscatto, nelle preferenze rossonere). Il giocatore ha detto sì al Milan; sono le valutazioni del Bayern e le concorrenti a rallentare un affare che resta silenziosamente in piedi.



JUVE, PERCHE' NO - C'è di più. Perché ormai oltre un mese fa, Renato Sanches è stato proposto dall'agente Jorge Mendes anche alla Juventus. Marotta e Paratici lo seguono da anni, quando da stellina del Benfica si prese la ribalta come uno dei migliori giovani in circolazione. Renato è un classe '97, potenziale e qualità per l'immediato, ma la Juve ha frenato per due motivazioni: la prima è puramente tattica, tutto da verificare in un centrocampo a due; la seconda legata all'età, Sanches è forte ma molto giovane e i bianconeri cercavano una pista sicura, di esperienza. In più, il problema sulla formula non avrebbe dato garanzie. Ecco com'è andata con la Juve, per fortuna del Milan che vuole e può ancora crederci. Bayern permettendo.