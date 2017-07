Matteo Renzi torna a parlare di calcio. Il segretario del Partito Democratico ha dichiarato a radio RTL: "La possibile cessione della Fiorentina? Vediamo, c'è stata sicuramente un'annata un po' così, ma non ho dubbi che se Andrea e Diego Della Valle si innamorassero di nuovo di questo progetto, se la Fiorentina e i fiorentini ripartissero insieme… Quello tra Firenze e Della Valle è un bellissimo binomio. Dopodiché sono sei anni che lo scudetto lo vince la Juventus e, con tutto il rispetto per i tifosi, dico che ogni tanto cambiare è bello. Speriamo che quest'anno, come ho detto scherzando anche a Max Allegri (persona straordinaria e che stimo molto) anche soltanto per la bellezza di variare… Vediamo se quest'anno finalmente si cambia. Ho l'impressione che la Fiorentina non sarà della partita, ma mai dire mai".