Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel, sponsor del Milan, e tifoso rossonero, ha parlato ai microfoni di Tutti convocati, trasmissione in onda su Radio 24:



SU MONTELLA - "Montella? E’ un bravo allenatore e ha anche grandi capacità: non so cosa stia succedendo in questo momento, ma spero che possa rimanere al Milan”.



SULLO SPONSOR - "Non ho perplessità di legarmi a questo nuovo Milan e la scelta è stata studiata attentamente. Con i nuovi partner abbiamo avuto grandissimo dialogo e la nuova proprietà ha fatto grandi acquisti."



SULLA CAMPAGNA ACQUISTI - "Campagna estiva senza top player? Neanche Suso lo era quando è arrivato, e André Silva può diventarlo. Ho conosciuto la proprietà cinese e l’intenzione è quella di costruire una delle squadre più forti del mondo".



SU BERLUSCONI - "Con Brocchi non siamo andati in Europa, mentre se avessimo tenuto Mihajlovic il risultato sarebbe stato diverso. Inoltre Berlusconi in passato ha deciso di tenere Pato, non permettendo al Milan di comprare Tevez".



SU BONUCCI - "Hanno voluto dare credito a questo grande acquisto, anche se sono grande estimatore di Riccardo Montolivo".