Nicola Lombardo, responsabile della comunicazione del Napoli, è intervenuto alla trasmissione "Tutti Convocati" di Radio 24 per parlare delle polemiche sull'arbitraggio di Valeri nella partita con la Juventus: "Il Napoli è in assoluto la società che interviene meno per parlare di arbitri. In 5 anni solo 4 volte. Noi pensiamo che gli arbitri siano un anello importante e debole della catena calcio. Hanno compito difficile. Siamo intervenuti perchè Sky e Mediaset fanno vedere tutto. Nella telecronaca della Rai non si è visto tutto. Abbiamo enorme rispetto della classe arbitrale, "vergognoso" era solo sulla decisione arbitrale di ieri".



CONTRO LA RAI - "Io non metto in dubbio che il regista faccia il suo mestiere, ma le immagini del fallo su Albiol se fosse stata richiesta da qualcuno sarebbe stata isolata e mandata. Quando parlano Giuntoli ed Albiol non c'era il replay su Albiol, abbiamo dovuto chiederlo noi! Se poi è andato in onda perchè non è stato mandato prima su richiesta del telecronista? La Rai non l'avrebbe neanche mostrato senza la protesta e non se ne sarebbe parlato. Noi abbiamo avuto segnalazioni d'intervenire da una quantità di persone che non c'è mai stata, ma non semplici tifosi, ma persone di un certo livello che conoscete anche voi. Se non vengono mostrato certi episodi, un tweet ad una televisione di stato che vive dei nostri soldi non deve offendere nessuno. Gli episodi oggi solo sfavorevoli a noi, domani ad un altro, ma quello che deve essere chiaro è che rispettiamo da sempre gli arbitri e siamo la società che protesta meno in assoluto. Abbiamo il minor numero di ammonizioni e proteste della serie A, non protestiamo mai, se non 4 volte in 5 anni, una media ottima".