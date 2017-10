Carlo Ancelotti sulla panchina della Croazia è molto più di un'idea. E' un'ipotesi reale, concreta, che potrebbe diventare realtà a metà novembre, al termine del playoff con la Grecia. Dopo il pareggio interno contro la Finlandia la federcalcio di Zagabria ha sorpreso tutti cacciando Ante Cacic e affidando la panchina a Zlatko Dalic per l'ultima partita di qualificazione in Ucraina. Il successo a Kiev che è valso lo spareggio potrebbero però essere l'ultimo capitolo dell'ex allenatore dell'Al Ain, il quale rischia di non essere essere la guida della Croazia in Russia.



MODRIC DICE SI' - Se la Croazia riuscirà a centrale la quinta partecipazione alla fase finale di un Mondiale, infatti, potrebbe avere un nuovo ct. Solo per l'avventura russa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Ancelotti è in pole position, una scelta condivisa e sponsorizzata dal capitano Luka Modric, che conosce l'allenatore italiano per il passato insieme a Madrid e ha fatto il suo nome alla federazione. Ancelotti ha già l'ok dei senatori, la trattativa con la Croazia è partita.