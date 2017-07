Federico Bernardeschi sarà un nuovo calciatore della Juventus dopo mesi di estenuanti trattative tra i bianconeri e la Fiorentina. Lunedì mattina sono in programma le visite mediche dell'ormai ex fantasista viola che tuttavia non era ricercato solo dalla Juve. Come riporta il The Sun, nelle ultime ore il Manchester United di José Mourinho avrebbe provato a soffiare 'Berna' alla Juve. I bianconeri, però, erano ormai troppo avanti con le trattative ed i Red Devils non hanno trovato così margine d'inserimento.