Questa sera non ci sarà, per la nota squalifica, ma Leonardo Bonucci fa comunque parlare di sè. E sarà comunque protagonista, a modo suo, di Milan-Juventus. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, Bonucci ieri era a Torino e questa sera assisterà alla partita del Meazza con alcuni amici, tifosi juventini. Insiema a loro, Bonucci andrà anche a cena dopo la partita. Intanto, sembra tornato il sereno con Massimiliano Allegri, identificato come il principale motivo dell'addio di Leo alla Vecchia Signora (rapporti tesi, culminati con il litigio furibondo contro il Palermo e lo "sgabello" di Oporto). A Londra, in occasione dei premi Fifa The Best, secondo la Rosea sarebbe andato in scena un bel siparietto tra Max e il numero 19 rossonero, che con un brindisi ha ringraziato l'allenatore: "Questo premio è merito anche tuo".