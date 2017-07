Saul da sogno, sì, tutto vero. Ma la vetrina dell'ultimo Europeo Under21 tra le pepite d'oro della Spagna se l'è presa anche lui: Dani Ceballos, classe 1996, tecnica da vendere e personalità, un giocatore vero che il Betis Siviglia si coccola come pochi altri. Una vera stellina per cui sono letteralmente tutti pazzi. Anche la Juventus, da tempo il nome di Ceballos è appuntato sulla lista ma ci si è mossi forse troppo tardi; ecco perché trapela pessimismo sul fronte bianconero per questa operazione.



BLITZ REAL - Nonostante ci sia una clausola rescissoria da 15 milioni che tiene la porta aperta a tutti, il Real Madrid vuole andare oltre: nella prossima settimana è previsto un incontro tra i dirigenti dei blancos e il Betis per un'offerta che superi anche quei 15 milioni. Il Real è pronto ad arrivare fino a quota 20 milioni per superare la concorrenza di Juve, Barcellona (ma le frasi anti-catalane di Ceballos in passato pesano), Bayern Monaco e Manchester City che si sono mosse in questi giorni; in più, Florentino Perez darebbe il via libera anche al prestito di un anno al Betis pur di bloccarlo. Un vantaggio da considerare, la Juve sa bene che sorpassare il Real Madrid in una trattativa del genere diventa durissima. Eppure, ci ha pensato davvero con Marotta e Paratici che hanno preso contatti con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'affare. Ma per una volta, la clausola tradisce i bianconeri. A meno di colpi di scena. E la Juve rimane informata per Dani Ceballos...