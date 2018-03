Patrick Cutrone sta davvero conquistando tutti. Dalla Nazionale a tanti top club europei, gli occhi addosso al centravanti del Milan non mancano dopo l'exploit arrivato in questa stagione magica per il prodotto del settore giovanile rossonero. Un gol dopo l'altro, la capacità di inserirsi alle spalle di Kalinic e André Silva al punto da diventare titolare, la fiducia totale del Milan che presto gli rinnoverà il contratto fino al 2023 portandolo a guadagnare più di 1 milione di euro a stagione a salire. Ma c'è un retroscena, perché il Borussia Dortmund ha fatto sul serio per Patrick.



TENTAZIONE DORTMUND - La dirigenza tedesca infatti ha mosso passi concreti per informarsi su Cutrone, dopo averlo fatto seguire a lungo dalla propria area scouting: la volontà era di dare l'assalto all'attaccante classe '98 con un contratto tutto nuovo e un ingaggio anche superiore a quello che legherà adesso Patrick al Diavolo. Ma il Milan non ha voluto neanche sentirne parlare, così come Cutrone non si è lasciato andare ad aperture o dialoghi: voglia di vestire rossonero, un sogno che diventa realtà, per di più da protagonista. Ecco perché venirsi incontro è stato facile, il rinnovo arriverà presto e il Borussia Dortmund ha dovuto tirarsi indietro. Non è tempo di addio per Cutrone, tutt'altro...