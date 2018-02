Sembra ormai tutto fatto per lo sbarco a giugno di Lautaro Martinez all'Inter.

Eppure la trattativa tra il club nerazzurro e il Racing di Avellaneda, l'attuale squadra del giovane e promettente centravanti argentino, ha rischiato seriamente di essere compromessa dall'inserimento a sorpresa del Genoa.



Secondo quanto ricostruito da Repubblica, Enrico Preziosi in persona avrebbe nelle scorse settimane avuto modo di vedere da vicino le prestazioni del 20enne di Bahia Blanca, da molti indicato come il puntero titolare della nazionale albiceleste del prossimo decennio, rimanendone letteralmente folgorato. Approfittando dei legami stretti con il Racing durante la recente trattativa per riportare in Sudamerica Ricardo Centurion, il numero uno rossoblù avrebbe tentato l'affondo per Martinez, nonostante l'altissima valutazione del suo cartellino.



Il tempismo dei dirigenti interisti però, e di Piero Ausilio in particolare, hanno fatto sì che nel frattempo il giocatore avesse già trovato l'accordo con i nerazzurri lasciando che le intenzioni di Preziosi rimanessero tali.