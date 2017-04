L'Inter torna prepotentemente su Benjamin Mendy, terzino classe '94 che sta incantando tutti con la maglia del Monaco. Il laterale francese non è però una nuova conoscenza per il club nerazzurro che, come rivelato dal Corriere dello Sport, fu ad un passo dal tesserarlo già nel 2013.



Quando aveva 16 anni ed era di proprietà del Le Havre, l'Inter lo selezionò per rinforzare le fila delle proprie giovanili. Il giocatore venne anche a Milano a parlare con la dirigenza dell’Inter, ma alla fine scelse di rimanere in Francia e si accasò al Marsiglia.