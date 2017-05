Nelle scorse settimane è stato direttamente l'agente Fifa Vincenzo Morabito a confermare come ad aver messo gli occhi su Dries Mertens ci fosse anche la Juve. Tra un passo avanti e uno indietro, tra una battutina ed una provocazione, la questione rinnovo in ogni caso procede in casa Napoli ed entro la fine della stagione il belga potrebbe firmare il rinnovo. Che non sarà però un reale modo per blindarlo quanto per delinearne prezzo e destinazione. La trattativa per il rinnovo di Mertens, infatti, ha il trasferimento di Gonzalo Higuain quale lezione unica ed irripetibile da imparare a memoria con Aurelio De Laurentiis che non vuole nemmeno sentire parlare (in questo momento) di una cessione all'interno dei confini italiani del suo bomber principe.

IL RINNOVO – Così, nonostante le frecciatine del presidente del Napoli che ha fatto capire come Mertens faccia decidere tutto alla moglie senza avere quasi voce in capitolo, alla fine potrebbe vincere una comune volontà di non lasciarsi o quantomeno di non lasciarsi malamente. Si avvicina la firma su un contratto con doppia clausola rescissoria: una valida solo in Cina e una per tutte le altre squadre estere, nella speranza che l'offerta giusta tardi ad arrivare. Non ci sarà alcuna possibilità di 'compra subito' in Italia invece. E se il treno milionario Tianjin rischia di essere già passato (si parlava di triennale a 20 milioni stagionali), sono sempre di più invece le società interessate a Mertens in giro per l'Europa.

LA JUVE – In tutto questo si inserisce la suggestione Juve. Se la scorsa estate è stata l'Inter a fare sul serio senza riuscire a trovare la formula giusta per convincere il Napoli, in questi mesi il club bianconero ha avuto modo di approfondire la posizione di Mertens con il suo entourage provando a capire se ci fossero spiragli per inserirsi: vecchio pallino di Paratici, il folletto belga sarebbe stato un rinforzo perfetto per il 4-2-3-1 bianconero che lo avrebbe potuto vedere giocare in ogni posizione dalla trequarti in su. Ma nel procedere con un rinnovo aprendo alla doppia clausola estera vantaggiosa anche per il giocatore, il club partenopeo avrebbe chiesto e richiesto la parola del belga nel non voler accettare proposte di rivali dirette, bianconeri in particolare. La Juve ci ha pensato, ha studiato la situazione sondato il terreno: ma questa volta non sembra proprio che ci siano le condizioni per fare in modo che il colpaccio possa partire da Napoli. Troppi gli ostacoli, troppi i contro rispetto ai pro. Bisognerebbe ad esempio mettersi d'accordo anche con De Laurentiis, una missione ed una trattativa di conseguenza impossibile. Almeno per ora.



@NicolaBalice