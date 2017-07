giallorossi

Sarri

Questa sera alBoston,presenteranno un antipasto di lotta scudetto in salsa americana. La sfida tra i bianconeri e iè quella che ha caratterizzato gli ultimi anni di campionato, specialmente quelli in cui Max Allegri è stato a capo della ciurma juventina. Il tecnico livornesepoi con i due ex allenatori romanisti che si sono intervallati con il Napoli dinel tentativo, vano, di strappare la corona dalla testa della regina degli ultimi sei campionati. Seppur in maniera ufficiosa, stasera si apre il terzo capitolo della personalissima sfida tra Allegri e la Roma ma questa volta il testa a testa con il tecnico giallorosso, Di Francesco, avrà un sapore speciale.