Sopra Roma il cielo nero, un fortissimo temporale: Lazio-Milan è stata a rischio rinvio, come era successo qualche ora prima alla gara tra Samp e Roma. L'uso tempestivo di teloni ha preservato le condizioni del campo. Come scrive oggi ‘Il Messaggero’, non tutti erano d’accordo sullo svolgimento della gara, iniziata alle ore 16.00. Non solo il Milan: a spingere affinchè si giocasse sono stati il Coni e soprattutto la Lega di Serie A, che ha subito preso in mano la situazione dopo che il Campidoglio aveva invece dato parere negativo. Difficile un rinvio a data da destinarsi, troppo fitto il calendario: alla fine sopra l'Olimpico si è affacciato perfino un timido sole, quasi a confermare la scelta fatta.