David Sullivan, co-proprietario del club inglese del West Ham, a BBC Radio 5 Live ha svelato un curioso retroscena legato al mediano francese Dimitri Payet, che in questa sessione di mercato ha lasciato gli Hammers ed è tornato al Marsiglia: “Nelle ultime 6-8 settimane non ha parlato con nessuno. Perfino durante i pasti si sedeva in un angolo, isolato da tutti, e mangiava da solo. Prima invece era un tipo frizzante e simpatico, che scherzava con i compagni. Posso immaginare che la sua fosse una tattica, ma forse qualcosa nella sua testa era cambiato. La squadra lo voleva fuori, il mister, con grande forza, lo voleva fuori. Noi avremmo voluto tenerlo, ma non si può andare contro giocatori e allenatore”.