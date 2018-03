Il grande giro dei portieri è pronto a partire. E ha già mosso una delle sue pedine: Pepe Reina al Milan, aspettando di capire se il domino porterà davvero Gigio Donnarumma lontano dall'Italia. Ma quella che arriva si preannuncia un'estate bollente per i numeri uno: tutti pazzi per Alisson, Courtois in bilico al Chelsea con tanto di rinnovo ancora sul tavolo, De Gea corteggiato dal Real Madrid e lo stesso Donnarumma sulla bocca dei top club europei. Ma soprattutto il Paris Saint-Germain a caccia del portiere giusto, un tassello che muoverà il giro in maniera determinante. Anche per capire cosa accadrà in casa Juventus, dove Gigi Buffon deve prendere una decisione.



SZCZESNY L'INTOCCABILE - C'è di più: nelle scorse settimane, il PSG ha chiesto informazioni - tramite intermediari - proprio sulla situazione di Wojciech Szczesny, secondo portiere bianconero che sta vivendo un'ottima stagione a Torino. Arrivato a prezzo di saldo dall'Arsenal, il polacco si è rivelato un grande colpo per la Juve che ha assicurato a Szczesny di volerlo tenere con sé per il prossimo anno e oltre a prescindere da Buffon. Grande fiducia nei suoi mezzi e nella sua serietà, anche se Gigi continuasse Wojciech può agire alle sue spalle per un'altra stagione con ancor più spazio. Così dalla Juve non è stata neanche presa in considerazione l'idea del Paris di sondare Szczesny, tanto che da settimane il ds dei francesi Antero Henrique si è concentrato su Oblak, Alisson e il solito Donnarumma alla voce portieri per lo shopping della prossima estate. Si deciderà anche col nuovo allenatore, intanto la Juve ha blindato Szczesny avvisandolo: le proposte arriveranno, ma il futuro è bianconero. Tutti d'accordo.