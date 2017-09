Tornano ad addensarsi nubi sulla proprietà cinese del Milan e sulla consistenza economica del nuovo corso rossonero. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Reuters, il proprietario Yonghong Li è alla ricerca di nuovi investitori, tanto nel suo Paese quanto in Italia, per sostenere l'impegno economico comportato dall'acquisto del club di via Aldo Rossi soltanto 6 mesi fa. Una mossa accelerata in qualche modo dalla recente stretta varata dal governo di Pechino sugli investimenti all'estero delle aziende cinesi, comprese quello che hanno deciso di entrare prepotentemente nel calcio europeo. La Reuters ha provato a contattare Yonghong Li per avere chiarimenti in merito, senza però ottenere risposta, mentre fonti interne al Milan negano la possibilità di un ingresso di nuovi soci nell'attuale management.



Inoltre, dando continuità alle indiscrezioni rilanciate già in Italia dal collega de Il Sole 24 Ore Carlo Festa, il patron del Milan avrebbe chiesto la collaborazione di due importanti istituti di credito come Goldman Sachs e Merrill Lynch per rifinanziare il debito di 180 milioni di euro (più altri 128 per il rafforzamento della squadra) contratto col fondo Elliott per completare l'acquisizione del club da Silvio Berlusconi per 740 milioni di euro. Il tasso di interesse applicato al prestito, da restituire entro ottobre 2018, è circa del 10%.