Al Wolfsburg, è uno dei giocatori più amati in assoluto. E non è un caso: Ricardo Rodriguez da anni è un titolare fisso del club tedesco, oggi terzino sinistro molto ambito sul mercato. Ci ha provato il Paris Saint-Germain (e non solo...), l'Inter continua a insistere per provare a chiudere una trattativa delicata. Ma arrivano buone notizie dalla Germania sul laterale mancino svizzero: il suo infortunio non è grave, una distorsione con minima lesione che lo terrà fuori fino a metà aprile, non si andrà oltre le cinque settimane di stop. Sospiro di sollievo.



JOLLY DI FERRO - Non una sorpresa per un giocatore dalla solidità impressionante: dal 2011 a oggi ha saltato davvero pochissime partite in Bundesliga, ben 148 presenze solo in campionato e la fascia sinistra come territorio intoccabile in un club di livello come il Wolfsburg. Come se non bastasse, ultimamente Ricardo si è adattato anche da difensore centrale per necessità di squadra con ottimi risultati. Un jolly di ferro. Così Rodriguez si è meritato le convocazioni con la sua Svizzera, tra Europei e qualificazioni ai Mondiali; oggi, l'Inter è in prima fila e spera di accelerare presto per trattare sulla clausola da 22 milioni di euro. Non c'è l'intenzione di pagarla, bisognerà negoziare col Wolfsburg, aprile sarà un mese fondamentale per la trattativa. Intanto, Rodriguez non allarma e dà solo conferme. Chi lo prende, fa un affare.