Classe 1997, non ancora ventenne, ma è un nome tra i più chiacchierati in questa finestra di calciomercato: oltre alla corte di Juventus e Napoli, infatti, il talento dell'Ascoli Riccardo Orsolini è stato accostato anche al Wolfsburg ed al Chelsea di Antonio Conte. Come riportato dal Corriere Adriatico , tuttavia, la sfida è principalmente a due: la Juventus ed il Napoli infatti sono le squadre più interessate al talento ascolano.

JUVE CON PIU' SOLUZIONI - De Laurentiis ha presentato la ghiotta offerta al club marchigiano di 6 milioni più bonus , ma la società bianconera pare poter avere più soluzioni per convincere il DS Cristiano Giaretta a privarsi del giocatore originario di Rotella: con la Juve, infatti, un'altra opzione riguarda la situazione di Andrea Favilli, arrivato ad Ascoli in prestito dal Livorno con l'accordo per un riscatto futuro. La complicità tra le due dirigenze bianconere , inoltre, è dimostrata anche dalla trattativa in corso per rinnovare il prestito di Francesco Cassata per un'altra stagione: il centrocampista, scuola Juve, sta trovando tanto spazio nella formazione ascolana, essendo uno dei punti di riferimento nell'11 titolare di Alfredo Aglietti.