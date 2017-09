"Però io mi ricordo le partite, per strada coi miei fratelli, su un campo scassato che, ai nostri occhi sembrava Wembley. Ricordo il Genio, mentre scavalca Zubizarreta": questo verso è una delle parti più commoventi e piene di magia della canzone "Gli Anni D’Oro" di Jake la Furia, leader dei Club Dogo, in onore del pezzo portato alla ribalta nel 1995 dagli 883 di Max Pezzali. Un tributo, un omaggio alla squadra del cuore del cantante, chiaramente il Milan, ma soprattutto ad uno dei campioni più amati dai fans rossoneri, il "Genio" Dejan Savicevic.



Chiaro il riferimento a una delle massime perle del montenegrino, soprannominato il "Genio" proprio per i colpi di classe capaci di lasciare senza fiato gli astanti, milanisti e amanti del calcio in generale: nella Coppa Campioni del 1994 Savicevic realizzò uno splendido pallonetto a superare il portiere del Barcellona, Andoni Zubizarreta, per il 3-0 che portò al Diavolo la quinta Coppa dei Campioni (poi ci fu un altro gol rossonero, di Desailly). Tutti i tifosi del Milan, di qulunque età, sesso e colore, hanno stampata in testa quella giocata acrobatica, frutto del pensiero di un artista del calcio, che seppe illuminare San Siro come pochi altri.



Savicevic, nei suoi anni al Milan, non regalò solamente quella giocata, ma 144 presenze e 34 reti: chi gli rimprovera di essere stato "discontinuo nel rendimento e poco disciplinato tatticamente" non capisce che il calcio, alla stregua di tutte le altre arti, ha bisogno di protagonisti del genere, talentuosi, "genio e sregolatezza", così come Mozart lo fu per la musica o van Gogh per la pittura. Tecnica, imprevedibilità, colpi ad effetto: Savicevic ha regalato lampi di magia capaci di deliziare l'esigente platea rossonera, tra cui il presidente Silvio Berlusconi, che lo ricorda come uno degli interpreti più importanti dei suoi vincenti lustri da presidente del Milan.



Oggi il "Genio", presidente della federazione calcistica del Montenegro, compie 51 anni: la redazione di Calciomercato.com gli fa gli auguri, auspicando la presenza sui campi italiani di altri giocatori dalla sua caratura tecnica. Perché i maghi, applicati al calcio, sono quanto di più bello questo sport possa regalarci.



@AleDigio89