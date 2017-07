Una dichiarazione passata in sordina rilasciata ormai lo scorso febbraio da Sir Alex Ferguson che a margine di un evento organizzato in Inghilterra dalla squadra di Rugby, Sale Sharks, tornò a parlare della polemica derivata dall'addio di Paul Pogba e il suo passaggio a parametro zero alla Juventus grazie all'operato di Mino Raiola.



COLPA DI RAIOLA - Ferguson, interpellato da Brian Mujati, giocatore della compagine britannica, parlò della trattativa saltata a suo dire solo per colpa di Raiola (che oggi sta riservando lo stesso trattamento al Milan con Donnarumma) a cui Ferguson riservò parole poco simpatiche e riportate oggi in Spagna dal quotidiano As.



SECCHIO DI M... - "Perché Pogba è andato via? E’ semplice, ha un pessimo agente, un secchio di m...a - rispose Ferguson -. Sapevamo che Pogba che era un grande giocatore e che poteva diventare un grandissimo campione. Fu Raiola a far saltare le trattative per il rinnovo: avevamo proposto un ottimo contratto al giocatore, ma il suo procuratore si è posto subito male nei miei confronti".