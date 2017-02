Dopo quasi un mese dall'infortunio, Claudio Marchisio ha ritrovato il campo nella sfida ieri sera contro l'Inter. Buona notizia per Allegri che quindi ritrova un tassello fondamentale per il proprio centrocampo e che di certo non sarà lasciato costantemente in panchina. Già mercoledì a Crotone, infatti, il tecnico juventino dovrebbe schierare il Principino dal 1' e con la sua presenza da titolare potrebbe cambiare tutta la Juve, che potrebbe tornare ad un centrocampo a tre. Escludendo per un attimo le ipotesi di turnover, ciò implicherebbe il ritorno di Pjanic nel ruolo di trequartista e dunque un altro posto da occupare nella zona mediana oltre ai due riservati a Khedira e, appunto, Marchisio: quel terzo tassello potrebbe essere dedicato a uno tra Rincon e Sturaro.