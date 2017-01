Ancora la sfortuna sulla strada di Federico Mattiello (fonte foto: Tuttosport.com). La frattura del setto nasale subita sabato in amichevole è stata davvero l'ennesimo amaro scherzo del destino, ma stavolta l'infortunio non dovrebbe compromettere il suo recupero. L'esterno bianconero è pronto a rientrare a pieno regime e resta solo da capire quale sarà la sua nuova casa. Con quale maglia potrà ripendere quella corsa interrotta per colpa della sfortuna? Potrebbe essere il Pescara, che si è fatto avanti con molta serietà e vuole convincere la Juventus e, soprattutto, il ragazzo. In Corso Galileo Ferraris, intanto, valutano anche l'ipotesi permaneneza.