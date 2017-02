È uno scandalo — Lorenzo Tonelli (@lorenzotonelli) 28 febbraio 2017

è sempre una sfida infuocata e anche nella semifinale d'andata di Coppa Italia non potevano mancare le polemiche: i bianconeri vincono 3-1 con due rigori che mandano su tutte le furie la squadra di Sarri.Proteste in occasione del primo penalty assegnato alla Juve, Higuain cade dopo un contatto con Koulibaly, ma a mandare su tutte le furie il Napoli è quanto succede al 69': Albiol finisce a terra dopo un contatto in area bianconera con Bonucci, Valeri lascia correre e sul ribaltamento di fronte assegna un rigore a Cuadrado, anche se Reina in uscita tocca il pallone. Furiosi i giocatori in campo, quelli in panchina e pure quelli a casa: tweet al veleno dell'indisponibile, che non usa mezze misure e riassume il pensiero napoletano. "E' uno scandalo".