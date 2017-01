"Sono molto felice, non è facile vincere un premio così. Quello che è successo la scorsa stagione è qualcosa di assurdo, fantastico. Sapevamo che non si sarebbe potuto ripetere, e credo che non si ripeterà mai una cosa del genere per un piccolo club come il Leicester."



STAGIONE DA RECORD - Queste le parole di Riyad Mahrez dopo la vittoria del Pallone d'Oro africano, noto secondo la dicitura completa come Confederation of African Football's player of the year award. La proverbiale ciliegina sulla torta in una stagione incredibile che in seguito alla vittoria della Premier League ha portato anche una serie di riconoscimenti individuali: Premier League Player of the Year e BBC African Footballer of 2016. Questa tripletta, o hat-trick come dicono proprio in Inghilterra, celebra una stagione chiusa a 17 gol e 10 assist, che gli ha permesso di scavalcare giocatori come Manè e, soprattutto il campione in carica, Aubameyang. La scorsa estate, rimanendo a Leicester, ha fatto una scelta di cuore e di gratitudine, ma dalla prossima chi lo sa...